'Eelde krijgt na 25 jaar gedoe een centrum dat het verdient'

Het 'Masterplan Eelde', waarmee het dorp in de kop van Drenthe eindelijk moet worden verbeterd, krijgt steeds meer gestalte. Gisteravond praatten de architecten de gemeenteraad bij en aan het eind van deze maand zijn de Eeldenaren zelf weer aan zet.

Het centrum van Eelde moet nodig op de schop. Nog voor de eeuwwisseling werd er al gesproken over een transformatie van het dorp, maar tot nu toe kwamen de plannen maar niet van de grond. De gemeente Tynaarlo wil nu eindelijk tempo maken.

Met stoom en kokend water is er daarom sinds eind juni gewerkt aan een 'conceptplan' voor Eelde. Inwoners kregen meermaals de kans zich te mengen in de discussie over wat er nu wel en niet moet komen in hartje Eelde.

Gisteren deed includi, op basis van al die 'sessies', een schot voor de boeg. Het advies- en ontwerpbureau pleit voor een cultuurcluster, meer plekken om in het openbaar te verblijven en het doortrekken van de groene as door het dorp.

Dorp met reuring

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) spreekt van een goed verhaal, onderbouwd met data en tot stand gekomen met veel inspraak van inwoners. "De raad heeft gisteravond een sneak preview gekregen", zegt hij. "Eind september laat includi aan inwoners zien wat ze ervan gebakken hebben. Daar kan dan ook weer op gereageerd worden. Dan wordt aan Eeldenaren gevraagd of zij hun eigen input herkennen en of zij vinden dat er nog wat moet worden aangepast."

Zelf vindt Vellinga het conceptplan tot nu toe 'heel mooi'. "Eelde lijkt, na 25 jaar gedoe, echt een centrum krijgen dat het verdient en dat past bij het dorp. Een dorp tussen landgoederen in met veel reuring, daar hoort een mooi centrum bij."

Geld niet leidend

Waar het verantwoordelijke ontwerpbureau in een korte tijd tot een vrij compleet plan lijkt te komen, is het nog de vraag of de gemeente Tynaarlo eenzelfde tempo kan hanteren. "Ik heb er vertrouwen in dat de raad nu ook door wil. Ik denk dat zij het een goed proces vinden. Dan is het nu een uitdaging om het te realiseren."

Maar, waarschuwt Vellinga, de realisatie van deze plannen kost geld. "We hebben nogal een ambitie en daar hoort een prijskaartje bij. Maar ik vind dat in dit geval geld niet leidend moet zijn. Het plan en de wensen van de Eeldenaren, dát is leidend."

Geduld

Wanneer er een schop in de grond kan, is nog niet helder. "Als het conceptplan klaar is, gaat het terug naar het college en dan naar de raad", schetst Vellinga. "Daarna kan het, bij goedkeuring, de procedure in. Dat loopt toch altijd weer langer dan je zou willen."