Aantal coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen daalt licht

Het aantal coronapatiënten dat in een Drents ziekenhuis ligt, is gedaald. Donderdag lagen er 46 mensen met het virus in een ziekenhuis in onze provincie, tegenover 39 gisteren.

Vrijdag waren om 10.00 uur 26 mensen opgenomen op een niet-ic bed. Een dag eerder waren dat er 32. Ook het aantal patiënten op een Drentse intensive care daalde: van 14 naar 13. Het gaat om patiënten met een aangetoonde besmetting met COVID-19 of een verdenking daarop.

Stijging IC-patiënten in Noord-Nederland

'Op dit moment is er voldoende capaciteit in de ziekenhuizen beschikbaar voor de opvang van patiënten uit de eigen regio', schrijft het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN), dat iedere dag de cijfers over het aantal patiënten in de Noordelijke ziekenhuizen bekendmaakt.

In Noord-Nederland nam het aantal patiënten dat is opgenomen met COVID-19 in het ziekenhuis met vijf af naar 248. Het aantal patiënten op de intensive care steeg met 2 naar 99. De stijging is volledig toe te schrijven aan Groningen, omdat ook in Friesland het aantal IC-patiënten met 1 afnam. Van de 99 patiënten op de IC komen er 62 uit een andere regio dan Noord-Nederland.