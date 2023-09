Personeelstekort in openbaar vervoer: bij Qbuzz valt 2 tot 3,5 procent van de busritten uit

NS-treinen Groningen - Assen - Zwolle

Op het spoor komen de roosters vooralsnog wel rond. Woordvoerder Léonie Bosselaar van de NS laat weten dat er geen problemen zijn op de treinverbinding Groningen-Assen-Zwolle. "De enige trein die op dat traject nog niet rijdt is de extra spitspendel tussen Groningen en Assen, die gaat echter vanaf december bij ingang van de nieuwe dienstregeling weer rijden."

De extra spitstreinen waren ooit ingevoerd als 'derde trein' tussen de beide provinciehoofdsteden zodat tussen Assen en Groningen in de spits in beide richtingen zes treinen rijden per uur. In de coronapandemie werd de spitspendel geschrapt als gevolg van het extreem gedaalde aantal reizigers.

In 2022 kwam de pendel nog niet terug wegens personeelsgebrek bij de NS. Vanaf 10 december komen de extra spitstreinen op werkdagen dus wel terug. Alleen op vrijdag niet. Bosselaar: "We zetten die treinen in die we nodig hebben voor het aantal reizigers. Dat betekent dat de spitspendel vanaf december niet rijdt op de vrijdagen omdat we dan echt zien dat we minder reizigers hebben." Kortom: dan zijn de treinen en het personeel elders harder nodig.

