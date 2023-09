Politie pakt vijf mannen op voor drugshandel

Het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie richt zich vooral op online aanbieders van drugs in de stad Groningen. De mannen zijn begin vorige week in Groningen aangehouden, zo maakt de politie vandaag bekend. De meeste arrestaties waren in een gebied dat bekendstaat om drugsoverlast. Bij de aanhoudingen werden onder meer harddrugs en een boksbeugel gevonden. Een van de verdachten had duizenden euro's op zak.