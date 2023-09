GGD verdubbelt aantal priklocaties voor najaarsronde coronavaccinatie

Behalve de grote priklocaties in Assen, Emmen en Beilen, kunnen mensen ook een vaccinatie halen in Nijeveen, Hoogeveen, Dwingeloo, Borger en Nieuw-Roden. De GGD gaat daarnaast zelf langs bij zorginstellingen, opvanglocaties en mensen die niet mobiel zijn. Samen met de huisarts worden die mensen in beeld gebracht.

60-plussers en mensen met hoog risico

De vaccinatie is bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor volwassenen vanaf 18 jaar die elk jaar uitgenodigd worden voor de griepprik. Dat geldt ook voor mensen met een medisch hoog risico en zwangeren. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten en cliënten mogen zo'n prik halen. Alleen 60-plussers krijgen thuis een brief. De andere doelgroepen moeten online zelf een afspraak maken.

Volgens de GGD worden minder mensen ernstig ziek in vergelijking met de eerste jaren van de coronacrisis. "Dat is het gevolg van de brede bescherming die is opgebouwd", stelt de GGD. "Veel mensen zijn gevaccineerd, hebben corona gehad of allebei. De verwachting is dat het virus in golven blijft rondgaan."