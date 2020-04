Meekijken in het WZA: 'Ik zie mannen en vrouwen vechten voor hun leven'

Ik krijg een haarnetje, speciale bril en een mondkapje. Ook moet ik handschoenen en rode plastic klompen aan. Ik ben klaar om de 'vieze' intensive care van het ziekenhuis op te gaan. "Op dit moment liggen er zes en we hebben capaciteit tot acht. We zijn met man en macht aan het kijken en doen hoe we de capaciteit nog kunnen vergroten", zegt Duran tegen mij.

'Dan gaat het toch snel slechter'

Duran neemt mij mee over de IC. Laat mij de verschillende kamers zien en vertelt hoe de patiënten eraan toe zijn. Hij stelt mij voor aan collega's, die vertellen wat hun taak is en wat er anders is dan normaal. Bijvoorbeeld verpleegkundige Myrna Nijboer die doorgaans op de spoedeisende hulp werkt, maar nu fulltime is toegevoegd aan het team van de IC. "Hier zijn de mensen echt heel, heel ziek. Op de spoedeisende hulp is het vaak nog beginnend. Dan zie je dat mensen vaak nog een opleving hebben, maar dan gaat het toch snel slechter", aldus Nijboer.

Serene rust

Na een dag filmen in het ziekenhuis hakt het bezoek aan de IC erin. Ik zie mannen en vrouwen aan slangetjes vechten voor hun leven. Ze zijn niet bij kennis. Op de afdeling heerst een serene rust totdat er een paar piepjes klinken en er meteen een aantal mensen in beweging komt. Drie mensen staan al snel bij de patiënt in kwestie. Er wordt even overlegd en op wat knoppen gedrukt en al snel neemt iedereen zijn vaste plek aan de centrale balie weer in. De rust is terug.

Angst

Eerder op de dag ben ik op de afdeling infectiepreventie geweest en bij een vergadering van het crisisbeleidsteam (CBT). Het wordt mij al snel duidelijk dat iedereen in het ziekenhuis zijn uiterste best doet om het beste van de situatie te maken, maar dat er ook angst is. Bij sommigen angst voor besmetting met COVID-19, maar vooral angst voor de stroom aan coronapatiënten die nog wordt verwacht.

Thuis monteer ik de beelden en zie ik de hardwerkende verpleegkundigen, artsen en bestuurders nog een keer voorbij komen. Weer ben ik onder de indruk.

Mini-docu

