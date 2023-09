Rechter geeft Big Bazar niet meer tijd, filiaal Assen al gesloten

Big Bazar krijgt van de rechter niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De rechtbank in Leeuwarden heeft voor de tweede keer geweigerd om daartoe een zogeheten afkoelingsperiode in te stellen. Daarmee dreigt opnieuw een faillissement voor de koopjesketen.

In afwachting van een faillissement is het filiaal in Assen alvast dicht. "Winkel permanent gesloten", zo valt te lezen op een briefje aan de deur. Big Bazar heeft ook filialen in Emmen, Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen.

Geen zicht op 3,5 miljoen

Big Bazar zei tijdens de rechtbankzitting vrijdag nog dicht bij een verkoop te zijn van zijn Belgische tak. Daarmee wilde het bedrijf 3,5 miljoen euro ophalen, zodat het komende weken aan zijn lopende verplichtingen zou kunnen voldoen. Dat geld had de rechter moeten overtuigen om door schuldeisers gedane faillissementsaanvragen tijdelijk op pauze te laten staan en een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Dan had het bedrijf tijd gekregen om een uitweg uit zijn problemen te zoeken.

Maar volgens de rechter is de financiële injectie niet gekomen. De advocaat van Big Bazar heeft aan de rechtbank laten weten dat, hoewel kennelijk de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn, er nog geen zicht is op het benodigde geld. Daarmee is de situatie volgens de rechter niet anders dan ruim een week terug, toen Big Bazar van de rechter ook al geen afkoelingsperiode kreeg.