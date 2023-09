Woningbouwplannen Eelde-Paterswolde kunnen verder

Bijna negen ton trekt de gemeente Tynaarlo uit voor woningbouwplannen in Eelde-Paterswolde. Daarmee moeten de locaties van de voormalige basisschool De Kooi en de voormalige Bladergroenschool ontwikkeld worden.

Het geld wordt uitgetrokken voor de zogeheten plankosten, personeelskosten die komen kijken bij het in orde maken van de grondexploitatie op beide locaties. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet geen bezwaar om dit geld beschikbaar te stellen en hoopt dat er snel gebouwd kan gaan worden. De eenkoppige CDA-fractie stemde tegen het voorstel, omdat zij op de Bladergroenlocatie liever een Knarrenhof ziet verrijzen. Ook D66 stemde tegen.

In de bouwplannen wordt rekening gehouden met 24 grondgebonden woningen bij De Kooi en 29 woningen op de Bladergroenlocatie. "Maar die aantallen kunnen verschillen", benadrukt wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo).

Asielzoekerscentrum wijkt

In de voormalige Bladergroenschool zit momenteel een asielzoekerscentrum. De gemeente Tynaarlo heeft toegezegd dat die tenminste tot 24 juni volgend jaar kan blijven. "Het contract loopt tot die datum", zegt Vellinga. "Het kan zijn dat de asielzoeker nog wat langer blijven, want we zijn nog wel een jaar verder voor er gebouwd kan worden."