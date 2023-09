Lintje voor Greta Luning, oprichter van stichting Nabestaan Na Zelfdoding

De 73-jarige Greta Luning uit Meppel is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Luning krijgt de onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk.

Zo is ze de oprichter van Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe. Sinds 1998 is ze bestuurslid. De stichting zet zich in voor de opvang van mensen die iemand hebben verloren door zelfdoding. Ook wil Luning met haar organisatie rouw na zelfdoding beter bespreekbaar maken. Luning verloor in 1990 haar broer en richtte later de stichting op.

Henny Roos, die later ook bestuurslid werd, zei eerder bij RTV Drenthe dat ze veel steun vond bij Lunings stichting. "Ik vond er herkenning. Op een gegeven moment denk je zelfs dat je een beetje gek wordt, maar als iemand hetzelfde heeft meegemaakt is dat zo fijn."

Souffleuse

Luning krijgt de koninklijke onderscheiding ook voor ander vrijwilligerswerk. Zo was ze tussen 1988 en 1995 souffleuse van de Drentse Vereniging Harm Smeenge Diepenveen. Van 2000 tot 2003 en van 2015 tot 2021 was ze voorzitter van de Vrouwen Van Nu-vereniging in Ansen. Ook was ze tussen 2003 en 2014 souffleuse bij toneelvereniging De Boermerang. Daarnaast zette ze zich in die rol ook in voor Stichting Openluchtspel Ruinen.