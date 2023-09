Emmen opent vierde locatie voor Oekraiense vluchtelingen: 'Blijven veilige plek bieden zolang het nodig is'

De gemeente Emmen heeft de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de voormalige Ambachtsschool aan de Weerdingerstraat in Emmen vandaag geopend. Dit is de vierde locatie in de gemeente waar de Oekraïners worden opgevangen. Op de nieuwe locatie is ongeveer plek voor honderd vluchtelingen.

In februari maakte de gemeente Emmen bekend om de voormalige Ambachtsschool te willen verbouwen voor de opvang. Tijdens een inloopbijeenkomst bleek dat de komst van de Oekraïense vluchtelingen tot weinig zorgen leidde bij omwonenden.

Afgelopen maanden is een deel van het voormalige schoolgebouw verbouwd. Het tweede deel van de verbouwing is inmiddels ook gestart, zo laat de gemeente weten. Dat gaat om het gebvouw Naar verwachting kan de locatie later dit jaar onderdak bieden aan 360 mensen.

Langdurige samenwerking

Het pand is eigendom van de gemeente Emmen en wordt verkocht. De gemeente Emmen is nu in gesprek met drie partijen, begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid komen over wie de nieuwe eigenaar wordt. De levering aan de nieuwe eigenaar staat gepland op 31 december 2024. Mocht er langer opvang nodig zijn, dan kan dit met een jaar worden uitgesteld. "In maart vorig jaar openden we de eerste opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zolang de oorlog voortduurt en opvang nodig is, blijven we deze mensen een veilige plek bieden in onze gemeente", zegt wethouder Raymond Wanders.

Meerdere opvanglocaties