Gevaarlijke situaties bij Zuidlaarderveen vanwege aanpak brug De Groeve

Bewoners van Zuidlaarderveen maken zich ernstig zorgen over de toename van sluipverkeer rondom het dorp. Nu de brug bij De Groeve tot en met eind december is afgesloten, neemt de drukte bij het kleine dorp toe. En daarmee ook het gevaar op ongelukken.

"Afgelopen week reed ik achter een auto aan die erg veel haast had. Bij de brug reed hij 120 kilometer per uur. Waar je 60 mag!" Het mag duidelijk zijn: Jan Geert Duisterwinkel maakt zich grote zorgen over de verkeerssituatie in en om Zuidlaarderveen. Zelf woont hij pal naast de brug over De Knijpe. Doorgaans een vrij rustige 60-kilometerweg, maar sinds de aanpak van de brug in De Groeve is begonnen lijkt het soms een racebaan.

Steeds meer auto's

En Duisterwinkel is niet de enige inwoner van Zuidlaarderveen die zich grote zorgen maakt. Hans van Gestel, trotse vader van vier, laat zijn kroost liever niet meer over wegen als De Knijpe, Broeken en Kieviterij fietsen. "Bij de aanpak van deze weg zijn stroken voor fietsers aangelegd", zegt Van Gestel, wijzend op de rode klinkers aan weerskanten van de weg. "Het grijze vlak is voor auto's en tractoren, maar als je hier een fietser hebt en auto's die elkaar willen passeren, kun je ongelukken krijgen."

Sinds de scholen weer begonnen zijn en ook alle werkenden terug lijken te zijn van vakantie, wordt het met de dag drukker. "Ik houd mijn hart vast als het straks winter is en nog meer mensen in de auto gaan."

Nauwelijks zicht

Omdat de wegen rondom Zuidlaarderveen - bij gebrek aan fietspad - veel gebruikt worden door fietsers, vreest Van Gestel voor de situatie. "Als je ziet hoe druk het hier is, dan maak ik me wel zorgen."

Dat doet ook Jean Pierre Dessart. "Ik laat mijn dochter hier niet langsfietsen in de winter", zegt hij. Wanneer het donkerder is of gaat mistten, moet hij er niet aan denken wat voor situaties het kan veroorzaken. "Wat het ook gevaarlijk maakt, is dat veel automobilisten die deze sluiproute nemen, de weg niet goed kennen. Bij sommige kruisingen heb je veel begroeiing en zie je nauwelijks iets aankomen."

Tijdelijke drempels

De provincie Drenthe is op de hoogte van de situatie rondom Zuidlaarderveen. "We hebben bewust voor een omleiding gekozen over wegen die vergelijkbaar zijn met de weg die nu is afgesloten", zegt Arnold Mesken. "We zien nu dat veel mensen die omleiding negeren. Dat levert gevaarlijke situaties op."

Een oplossing moet er komen in de vorm van tijdelijke verkeersdrempels en wellicht extra borden. "Die verkeersdrempels zouden we dan om de 500 meter ongeveer neerleggen. Het is de bedoeling dat de sluiproute een stuk minder aantrekkelijk wordt", zegt Mesken. "We hopen binnen 1,5 week de maatregelen door te kunnen voeren."

Eenrichtingsweg?

Zuidlaarderveener Van Gestel vindt het jammer dat er niet eerder is ingegrepen. "Deze problemen had je kunnen zien aankomen. De gemeenteraad van Tynaarlo was allang op de hoogte", zegt hij. Dorpsgenoot Duisterwinkel trok al een tijdje terug aan de bel bij gemeente en provincie. "Er is wel al een bord geplaatst aan de Kieviterij dat de weg alleen mag worden ingereden voor aanwonenden. Maar niemand trekt zich iets aan van het bord."

Dessart komt zelf met een mogelijke oplossing. "Maak sommige wegen tijdelijk eenrichtingswegen", zegt hij. "Net zoals ze tijdens de Zuidlaardermarkt doen."