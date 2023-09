Monique uit Ubbena laat zich arresteren voor het klimaat

Het was even wennen. Normaal is Monique Spierings gewend om te luisteren als de politie iets zegt, maar afgelopen zaterdag even niet. "Als je aan komt lopen naar de A12 en er rijdt nog verkeer en er staat politie voor, denk je wel 'oh, hemel. Ja... Maar belangrijk, zet die stap'. Dus dan doe je dat, maar het is echt wel een drempel."

Miljardensubsidies

Monique doet mee aan de actiemarathon van Extinction Rebellion. Die groep wil dat de overheid stopt met fossiele subsidies. Volgens Monique loopt dat bedrag op tot zo'n 37 miljard aan subsidies en belastingvoordelen voor bedrijven die investeren in fossiele energie. "Met deze miljardensubsidies hadden we hele mooie andere dingen kunnen doen op het gebied van alternatieve energie."

Het steekt Spierings dat grote bedrijven die veel vervuiling veroorzaken alsnog subsidies krijgen. "Dan zeg ik 'hoezo?' Waar blijven de kleinere huishoudens? Waar blijven de mensen die moeilijk hun energierekening kunnen betalen? Ik vind dat niet kloppen. Als je lobbyt en geld hebt, dat je dan invloed hebt, dat vind ik niet kunnen."

Verboden demonstratie

De demonstratie op de A12 is verboden door burgemeester Van Zanen van Den Haag. In de afgelopen dagen zijn duizenden actievoerders opgepakt, die bijna allemaal meteen weer vrij werden gelaten. Tot ergernis van de burgemeester en de politie. Maar Spierings zegt dat het de actievoerders daar niet om te doen is. "We hebben respect voor de politie. Het enige wat we willen is dat politici gaan luisteren en in actie komen. En de politie is net als wij bezig om hun ding te doen."

Tijdens het interview is Spierings ook oppasoma voor haar kleinkinderen. Er is de laatste dagen veel te doen geweest over kinderen die meedemonstreren op de snelweg, maar zij ziet daar geen bezwaren in. "Als mijn kleinkinderen zouden zeggen 'oma, ik ga mee', dan mogen ze van mij mee. Je kunt veilig demonstreren. Je kunt elk moment eruitstappen. Maar dan moeten kinderen wel goed weten of ze dat willen."