Groene aanslag verwijderen? De keerzijde van azijn

De eerste tekenen van de lente zijn niet meer te ontkennen en vreemd genoeg hangt de geur van het voorjaar soms letterlijk in de lucht: azijn. In gebruik als laatste redmiddel om dat ene nare tuinprobleem aan te pakken? Of is het inmiddels gewoonte, een vast onderdeel van een voorjaarsritueel en denken we er niet zo veel meer bij na? Al bij de kassa in de supermarkt worden we verleid tot de aankoop van schoonmaakazijn. En dan is het ook nog supergoedkoop. Mazzeltje!

Dat het gebruik hiervan buitenshuis in Nederland verboden is staat niet op de verpakking. Het is ook niet bedoeld als een bestrijdingsmiddel. Maar als 'Oma weet raad' het zegt, en je daarbij door diverse sites en tv-programma's wordt getipt over dit geweldige middel ben je verkocht.

Een aanslag op het bodemleven

De consument wil directe behoeftebevrediging en dat krijgt hij. Groene aanslag verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het gebruik van azijn of azijnzuur, maar ook het gebruik van de 'officiële' groene aanslag-reinigers heeft een keerzijde. Het gebruik is een aanslag op het bodemleven naast en onder de bestrating.

Dit geldt voor bijen, maar ook voor de wormen en overig klein leven. We verstoren de natuurlijke balans die nodig is om ziektes en plagen in de tuin in toom te houden. We maken de aanwezige beplanting kwetsbaar voor aantastingen. Daarbij zijn de middelen ook voor de gebruiker en hun metgezellen niet ongevaarlijk. Huisdieren wandelen over de bespoten tegels en likken het goedje van hun pootjes, soms met dramatische gevolgen.

Tijd voor een andere kijk

Uit de tuinmonitor 2020, een onderzoek naar het tuindersgedrag van Nederlanders, blijkt dat mensen nog meer groen in hun tuin willen. Hoogste tijd dus om eens een andere bril op te zetten. Algen en mossen ontstaan vaak op plekken die poreus zijn en daardoor langer vochtig blijven, vooral in de schaduw. De wintermaanden zijn berucht. Naast dat een gladde ondergrond een lelijke valpartij kan opleveren vinden we de groene aanslag vooral niet mooi.

Nu kun je je tuinmeubels binnen opbergen of toedekken, maar voor je straatje wordt dat lastig. Begin door kritisch te kijken. Heb je zoveel bestrating nodig op die donkere en vochtige plekken in de tuin?

Gewoon vegen en borstelen

Regelmatig vegen (ja, ook een tip van 'Oma weet raad') helpt echt, vooral als je dat in het voorjaar doet met wat scherp zand en een harde borstel. Hardnekkig groen krijg je weg met een hogedrukspuit, en ja die heeft als nadeel dat het gladde ondergronden poreus kan maken, maar waren die het al niet? En als een oppervlak toch glad of gecoat is dan volstaat afboenen met heet water en een harde borstel. Zo gauw de dagen lengen en de zon zich meer laat zien zal de groene aanslag tot het volgende seizoen op zich laten wachten.

Potten, tuinmeubelen en balkons kun je ook reinigen met een biotex-sopje. De enzymen weken het groen los waardoor je het weg kunt borstelen. Maar probeer te voorkomen dat middelen onbedoeld wegspoelen in de bodem.

Fris uitlopend groen

Daarnaast nog een tip. In een verharde buitenomgeving met zorgvuldig uitgekozen bestrating, (verhoogde) stenen bloembakken en houten schuttingen zorgt deze vorm van groen al gauw voor een deprimerende, vieze aanblik in het voorjaar. Dat aangezicht wordt een stuk vriendelijker als de lente wordt ingeluid met fris uitlopend groen van bijvoorbeeld een klimop, klim-hortensia of leifruit of een bodembedekker met voorjaarsbollen op de plek waar bestrating toch niet vaak wordt benut. Een win-win-situatie voor mens en het overige buitenleven.

'Gifvrije tuin' is een campagne vanuit het uitvoeringsprogramma Drentsche Aa, een samenwerking van de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's, waterbedrijf Groningen en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Lees ook: