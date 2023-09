Vijf mannen in Bosnië aangehouden voor rol bij massaslachting in Srebrenica

De missie van Dutchbat III werd beëindigd na de verovering van Srebrenica op 11 juli 1995 door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic. Dutchbat had een beperkt mandaat, was licht bewapend en kreeg geen steun van de NAVO toen de Bosnische Serviërs oprukten naar de enclave. Na de verovering werden in totaal naar schatting 8.000 moslimmannen afgevoerd en vermoord door Mladic' mannen.

Dutchbat liet dit gebeuren, klonk het naderhand: de Nederlanders zouden de Bosnische Serviërs geen strobreed in de weg hebben gelegd. Veel veteranen voelden zich, in de jaren die volgden, in de steek gelaten. In juni vorig jaar maakte premier Mark Rutte excuses voor de handelswijze van het kabinet rond het drama. Een maand later deed Defensieminister Ollongren dat voor nabestaanden van de genocideslachtoffers.