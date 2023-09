Drank, drugs en prostitutie: Emmer buurt zucht kwart eeuw onder overlast huurpanden

Wanneer komt er een einde aan ruim twintig jaar doffe ellende? Een groep bewoners in de Emmer wijk Emmerhout zou een antwoord willen op die vraag. Al jaren lang gaat de buurt gebukt onder de overlast van twee panden waar kamers worden verhuurd.

Dealen, drankmisbruik, prostitutie, geweld. Bewoners zijn het spuugzat. Tot hun grote ergernis verandert de situatie niet, ondanks het feit dat er meerdere malen aan de bel is getrokken bij de gemeente. De bewoners willen dan ook dat de gemeente een streep zet door het verhuren van kamers op de twee locaties.

Tegen een onlangs afgegeven vergunning voor verhuur bij één van deze twee woningen, kwamen 32 zienswijzen binnen. De helft van de indieners meldde zich woensdagavond in het gemeentehuis van Emmen. Tijdens een zitting van de onafhankelijke bezwarencommissie zette zij hun irritaties uiteen: de overlast, het onveilige gevoel en de bijbehorende onrust.

Husingecamp

Volgens één van de indieners startte het probleem 23 jaar geleden. Een van de panden kwam in handen van een particuliere verhuurder. Drank- en drugsmisbruik en alle bijbehorende ellende startte toen. Deze verhuurder verhuisde uiteindelijk naar de Husingecamp.

Die woning kwam in 2016 nog in het nieuws als drugspand. De overlast was zo erg dat er uiteindelijk een burgerwacht werd opgericht door wijkbewoners. Het pand vloog uiteindelijk in brand en werd kort daarna op last van de gemeente gesloten.

Rammelend beleid

Met het sluiten van het pand verdwenen de problemen niet. Het kwam in andere handen, en de problemen verdubbelen. De naastgelegen woning werd ook een huurpand die hetzelfde publiek aantrok. "De lege drankflessen lagen overal", vertelt een van de buurtbewoners. "Als je je fiets kwijt was, kon je het beste daar kijken. Want daar stond 'ie."

Een buurtgenoot spreekt van een trieste dag. "We horen hier niet te zitten. Er moet gewoon een dikke streep door de kamerverhuur op die plekken. Het is genoeg geweest." De vergunning werd recent nog verlengd, nadat het er eerder dit jaar op leek dat daar eens treep door zou gaan. "Maar toen werd alsnog een vergunning afgegeven. Een klap in ons gezicht. En weer jaren ellende voor ons. Emmen moet zich niet langer verstoppen achter rammelend beleid."

'Wel sprake van vergunningsplicht'

De woordvoerder van het Emmer college gaf tijdens de zitting aan dat de gemeente voor lange tijd meende niet echt veel te kunnen doen. "We waren in de veronderstelling dat in deze situatie geen vergunningplicht gold." In een vergunningsvrije situatie kan er immers niet worden gehandhaafd. In dat geval is men aangewezen op de politie.

Maar binnen het gemeentehuis heeft iemand zich eens goed in de materie vastgebeten en wat bleek? "Er is wel degelijk sprake van een vergunningsplicht. Met dat gegeven heeft de gemeente handvatten om op te treden", aldus de woordvoerder.

Illegale situatie

Voor een van de twee panden betekent dit dat de verhuur illegaal is. De huurder moet daar dus vertrekken. Voor het andere pand ligt het anders. Daar is wel een vergunning voor afgegeven. Maar inmiddels huizen daar studenten. Het stelde de omwonenden allesbehalve gerust. "Wat als de huisvesting van studenten stopt? Dan begint het weer helemaal opnieuw", brieste een vrouw. Volgens de gemeentelijke woordvoerder zou er in dit geval wel opgetreden kunnen worden.

Wassen neus

De bezwaarmakers waren er niet gerust op. Eerst zien, dan geloven. Na bijna 25 jaar zit het wantrouwen er goed ingebakken. Een mevrouw noemt de studentenhuisvesting een wassen neus. "Als die weg zijn, dan is alles weer terug bij af." Een man gelooft ook niet dat het helpt. Maar de bewoners blijven aan de bel trekken zolang het nodig is, laat hij weten. "Met niets doen kom je ook niet verder", verzucht hij.