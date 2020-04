Organisatie TT Festival wil toch feesten als de races niet doorgaan

Ten Bosch benadrukt dat hij alleen overweegt een alternatief feest te houden als het echt veilig is om dat te doen. Voorwaarde is dat het kabinet het verbod op vergunningsplichtige evenementen, dat tot en met 1 juni geldt, niet verlengt. Het TT Festival staat vooralsnog gepland van 20 tot en met 28 juni.

Het is nog te vroeg voor een beslissing over de manier waarop het festival eruit komt te zien, maar de organisatie van de jaarlijkse feestweek heeft wel meerdere scenario's klaarliggen. Eén daarvan is dus een kleiner feest, mochten de races worden afgelast. "Natuurlijk moeten we daar met de gemeente Assen over praten en moeten we overleggen met de horecapartners. Maar hoe mooi zou het zijn als we de economie weer een beetje kunnen aanslingeren", zegt Ten Bosch. "Stel je voor dat op 1 of 15 juni de horeca weer open mag. Kun je dan niet ook een TT-kermis houden? De kermisexploitanten staan in ieder geval te springen."

TT Festival kan ook schuiven

Het seizoen van de MotogGP maakt dit jaar een valse start door het coronavirus. De internationale motorsportfederatie FIM gelaste op 1 maart het openingsweekend van de races in Qatar al af en de officiële seizoensstart op het Circuito Permanente de Jerez in Spanje op 3 mei is verschoven naar een onbekende datum. Deze week maakte de FIM bekend dat ook de Grote Prijs van Frankrijk, op het circuit van Le Mans op 17 mei, uit wordt gesteld. De TT van Assen blijft vooralsnog op 28 juni staan, maar niemand weet zeker of de races inderdaad door kunnen gaan.

De kans bestaat dat de organisatie van de MotoGP uiteindelijk ook de TT van Assen zal moeten verplaatsen. In dat geval verschuift het TT Festival volgens Ten Bosch mee met de races. Een festival in augustus, oktober of november is dus goed denkbaar, als de TT dan plaats zou vinden. "Daar zijn we heel flexibel in. Als we nieuwe plannen krijgen, dan gaan we eraan werken en zorgen we dat dat geregeld wordt", aldus Ten Bosch.

'Doorgaan festival niet aan ons'

Ondanks de coronacrisis is de Stichting TT Week Assen nog steeds druk met de voorbereidingen op de laatste week van juni, al zijn er wel bepaalde zaken tijdelijk stilgelegd. Ook de artiesten die al geboekt zijn, zitten in de wachtkamer. Ten Bosch: "We hebben de artiesten verteld dat ze erbij zijn, mits het allemaal doorgaat. Maar weet wel dat wij het ook niet weten en uiteindelijk niet zelf beslissen of er een TT Festival gaat plaatsvinden. We moeten wachten op nadere besluitvorming van de regering of de gemeente Assen."

Mocht zowel de TT als het TT Festival niet door kunnen gaan dit jaar, zou dat een flinke domper zijn voor de kersverse directeur. Het zou het eerste jaar zijn dat de Stichting TT Week Assen het festival zou organiseren en Ten Bosch zou dat de eerste keer als directeur doen. Desalniettemin is hij nuchter onder de situatie. "Ik ben niet de enige voor wie het jammer is. Ik hoop gewoon dat we hier als Nederland redelijk doorheen komen en een festival is dan van ondergeschikt belang. De gezondheid van mensen staat daar ver boven."

