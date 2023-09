'Mosselen' van Helmantel goed voor 14.500 euro op Asser mosselparty

Het kunstwerk 'Mosselen' van de Groningse kunstschilder Henk Helmantel heeft vanavond op een veiling in Assen 14.500 euro opgebracht voor Stichting Jarige Job. De veiling gebeurde op de jaarlijkse mosselparty in het centrum, een netwerkevenement dat sinds tien jaar een goed doel steunt.

Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat kinderen die in armoede leven, toch een onvergetelijke verjaardag kunnen vieren. Ze helpen deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Daarin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school.

'Mijn eerste mosselen'

De olieverf op paneel had Henk Helmantel speciaal voor de gelegenheid gemaakt. "Ik had nog niet eerder mosselen geschilderd, maar ik heb ze in een speciale compositie neergelegd." De Groningse kunstschilder zelf hoopte dat het werk goed zou zijn voor minimaal 10.000 euro, zo zei hij voorafgaand aan de veiling. Maar directeur Harry Tupan van het Drents Museum slaagde er als veilingmeester in de prijs zelfs op te drijven tot 14.500 euro. Hoogste bieder was Asser-vastgoedondernemer Henk Ploegmakers.