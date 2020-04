Handchirurgen waarschuwen thuisklussers: 'Wees voorzichtig!'

De NVvH waarschuwt voor onderschatting van handletsel tijdens het aankomende klusseizoen. Natuurlijk zien de artsen altijd het liefst zo min mogelijk gewonde klussers op hun operatietafel, maar juist in deze tijd zorgt het voor extra druk op de zorg. Daar wordt zoveel mogelijk tijd en ruimte vrijgemaakt voor de behandeling van patiënten die het coronavirus hebben.

'Zoveel mogelijk letsel voorkomen'

Lesley Bouwer uit Eelderwolde is handchirurg bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Rond deze tijd van het jaar ziet hij vaker een stijging in het aantal klusongevallen. "Als het weer wat beter wordt, gaan mensen vanzelf meer klussen."

De chirurg snapt dat het tijdens het komende klusseizoen extra druk kan worden. "Wat doe je als je thuis zit en meer tijd hebt? Dan ga je misschien wat klussen oppakken die zijn blijven liggen en die je anders misschien zou uitbesteden." Daarom komt Bouwer met duidelijke adviezen: "Weet wat je doet, pas op met machines die je niet vaak gebruikt en neem de tijd. We willen zoveel mogelijk letsel voorkomen."

Het behandelen van handletsel neemt veel tijd in beslag. Na de spoedhulp volgt een lang traject, waarin de patiënt nog meerdere afspraken in het ziekenhuis heeft. Brouwer: "Het ziekenhuis is nu helemaal de laatste plek waar je zou moeten zijn. We proberen alles in te stellen op het tegenhouden en het behandelen van het coronavirus."

Thuisklusser Ewout Timmerman doet altijd voorzichtig tijdens het klussen (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

'Draag bescherming als je wel klust'

Ewout Timmerman uit Assen benut zijn extra vrije tijd met het bouwen van een fietsenschuurtje, achterin zijn tuin. "Het oude schuurtje stond er al vijftien jaar en was helemaal af. Ik wilde er later dit jaar mee beginnen, maar door de coronacrisis ben ik er nu al mee bezig. Het wordt een fietsenschuurtje en voor de buren komt er een plek voor de afvalcontainers."

Als er thuis iets moet gebeuren, pakt Timmerman dat zelf aan. "Je kunt het beter eerst zelf proberen en als het echt niet lukt, kun je altijd nog een aannemer bellen", zegt hij. De Assenaar is het eens met de oproep van de chirurgen dat mensen voorzichtig moeten zijn tijdens het klussen. "Het laatste wat je wil is dat je naar het ziekenhuis moet. Ik probeer zelf zo voorzichtig mogelijk aan het werk te gaan." De thuisklusser heeft geen haast en draagt ter bescherming handschoenen, een veiligheidsbril en oordoppen.

"Als je thuis gaat klussen, doe dan rustig aan en blijf goed nadenken bij wat je doet", is het advies van Timmerman.