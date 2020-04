Gezenderde rode wouw weer terug in Drenthe

Een van de twee rode wouwen, die vorig jaar bij De Wijk van een zendertje zijn voorzien, is terug in ons land. De andere vogel zit nog in Noord-Spanje.

Rode wouwen broeden sinds 2015 weer geregeld in ons land. Onderzoekers Stef van Rijn en Willem van Manen besloten toen de ontwikkelingen nauw te volgen. "We willen onder andere weten waar de rode wouwen aan doodgaan. Het is een soort die vaak slachtoffer wordt van vergiftiging. In de jaren tachtig vonden zo tientallen vogels de dood, terwijl de rode wouw toen niet eens in ons land broedde", zegt Van Rijn.

Volgens hem ging het toen om bewuste vergiftiging maar ook om indirecte vergiftiging: "Rode wouwen zijn aaseters. Ze zoeken hele grote gebieden af. Ze zijn daarom erg kwetsbaar voor vergiftiging. Het kan dan gaan om vergiftigd aas dat wordt neergelegd voor vossen. Daar worden ook veel vogels zoals buizerds, raven en zelfs zeearenden het slachtoffer van. Maar het kan ook gaan om onopzettelijke vergiftiging, als de rode wouwen muizen of ratten eten die met gif zijn bestreden."

Realtime volgen

Om de wouwen te volgen, zijn vorig jaar acht jongen met zenders uitgerust. Twee daarvan komen uit een nest bij De Wijk. Van die twee is er nu eentje weer terug in ons land. Dat is te zien op de site van de Werkgroep Roofvogels Nederland, waar je de gezenderde roofvogels live kan volgen. "De zenders nemen verschillende keren per dag contact op met het internet. We kunnen zo ook zien of de vogels in leven zijn, want rode wouwen vliegen bijna constant rond. Dus als een zender niet langer beweegt, dan is de vogel waarschijnlijk dood en gaan we er meteen op af om te kijken waar hij aan gestorven is. Of we misschien sporen kunnen vinden van gif of hagel."

Tot nu toe zijn de Nederlandse wouwen daaraan ontsnapt. "Maar we zijn ook nog maar net bezig," zegt Van Rijn. Er heeft al wel een aantal jongen de dood gevonden. "Een vogel die in Zuid-Limburg gezenderd is, heeft maar heel kort geleefd. Die vloog Duitsland in en is daar door een windmolen geraakt." Ook in België en Frankrijk zijn gezenderde rode wouwen om het leven gekomen.

Op verkenning

De Drentse vogel die nu rondvliegt, is waarschijnlijk op verkenningstocht. Hij is nog te jong om te broeden, dat doen wouwen als ze twee of drie jaar oud zijn. Dankzij de zenders is wel heel precies te zien waar en hoe lang de vogels ergens verblijven. "Dat vinden we natuurlijk ook heel interessant, dan kunnen we zien welke gebieden geschikt zijn als leefgebied, waar ze veel jagen en voedsel zoeken." Het is de bedoeling dat de komende jaren uiteindelijk 25 rode wouwen een zendertje krijgen.

