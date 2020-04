Nieuwe editie TT Drenthe 500 moet geld opleveren voor longkankerbus

Franke (55) volgt een behandeltraject van twee jaar en zet zich ondertussen in voor een medische thoraxbus. Daarin kunnen mensen sneller longfoto's laten maken, waardoor longkanker mogelijk eerder opgespoord kan worden. De Zuidlaarder wil er 500.000 euro voor ophalen. En dat probeert Franke te doen door het wielerevenement TT Drenthe 500 weer nieuw leven in te blazen, zo vertelde hij vandaag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Net als in 2017

In 2017 werd de wielertocht over 500 kilometer voor het eerst verreden, maar tegelijkertijd ook voor het laatst. De monstertocht behelst tien rondes van 50 kilometer, waarbij deelnemers het historische TT-traject door Drenthe afleggen. Zo'n 500 fietsers deden eraan mee. De meesten in teamverband en zo'n 100 indvididueel. Ze deden er meer dan 24 uur over. In 2018 lukte het niet om een tweede editie van de grond te tillen. Te weinig deelname, als gevolg van te veel wielerevenementen op de kalender. "Maar volgend jaar gaan we het toch weer proberen, want er is vraag naar, en dan wil ik dit doel eraan koppelen", zegt Franke strijdbaar.

Voor de organisator 'viel de wereld even onder zijn voeten vandaan', toen hij drie weken geleden de diagnose longkanker met uitzaaiingen naar de lymfeklieren kreeg. "Alsof ik een klap voor de kop kreeg. Maar ik zie het positief in, om de behandelingen goed te doorstaan. Ondertussen ben ik wel gaan schakelen: hoe kun je dit sneller constateren, was mijn reactie."

Twee longfoto's die John Franke de afgelopen jaren kreeg: links was alles nog goed, rechts is foute boel (Rechten: eigen foto)

Toen hij de diagnose kreeg, was hij al voorzichtig begonnen om zijn oude evenement TT Drenthe 500 weer nieuw leven in te blazen. "Ik schakelde toen meteen over naar de koppeling aan het goede doel. Vergelijk het maar met acties als Alpe d'HuZes, of die van de Stichting Mont Ventoux met Groot Verzet tegen kanker. Je moet het zien als een familie-evenement, waar gezinnen, families of bedrijventeams aan mee kunnen doen."

Stichting Kankerop

John Franke heeft inmiddels een speciale Facebook-pagina opgezet, met de wel wat confronterende naam Kankerop. Met die goededoelenstichting hoopt hij via de TT Drenthe 500 het streefbedrag van 500.000 euro binnen te halen. "Ik wil dat mensen sneller hun longen kunnen laten bekijken en dat kan als zo'n thoraxbus ergens in een gemeente langsrijdt." Franke vergelijkt het met de borstkankerbus. Die wordt ingezet voor een bevolkingsonderzoek onder vrouwen van boven de 50 jaar, bedoeld om borstkanker in een zo'n vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Volgens Franke is longkanker operatief goed te behandelen, "Als je maar op tijd bent. Met zo'n thoraxbus kun je in een vroeg stadium longkanker opsporen en sneller behandelen. Als het bij mij eerder was gebeurd, had ik een betere levensverwachting gehad. Maar ik heb te lang gedokterd, waardoor ik vijf maanden te laat was."

Volle bak er tegenaan

Longkanker is wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. In ons land komt longkanker na prostaat- en huidkanker het meest voor bij mannen. Bij vrouwen is dat na borst- en huidkanker. "Ik vind persoonlijk dat er te weinig gekeken wordt naar het vroeg diagnosticeren van longkanker en daar wil ik iets aan doen."

Franke heeft goede hoop dat het hem lukt om volgend voorjaar met de TT Drenthe 500 zijn doel te bereiken. "Het moet toch lukken om in mei of juni dat wielerevenement weer op de kaart te zetten, met voldoende deelnemers en dit als goed doel. Met dan als streefbedrag 1.000 euro per kilometer, om op die half miljoen uit te komen. Wat mij betreft volle bak er tegenaan."

John Franke komt in actie voor een thoraxbus