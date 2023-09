Hoe plaatsnaam Borck ooit veranderde in Schipborg

De wereld werd in die tijd in rap tempo groter, en twee dorpen met bijna dezelfde naam, dat was maar verwarrend. Het ene Borch kreeg dus een windrichting erbij als aanduiding (Westerborch), en het ander werd op de kaart Geuneborch. Wat ' Geune-' precies betekent, daar valt over te speculeren. Zo kun je je bijvoorbeeld indenken dat het iets betekent als 'ginder', een stukje verderop, dus. Maar zekerheid hierover is er niet.

Volgens Dorpsbelangen Schipborg vinden we de naam 'Schipborch' voor het eerst een tiental jaar later. Met het naspeuren van landkaarten in de digitale archieven van het Drents Archief heeft de redactie van Zoek het uit! geen Schipborg kunnen vinden op de kaart, in ieder geval tot in 1685 werd er overal gesproken van Geuneborch. Op een kaart uit 1794 troffen wij voor het eerst 'Scipborg' aan, op een kaart van het dingspil Oostermoer. Wanneer er voor het eerst gesproken werd over Schipborg in plaats van Borch of Geuneborch, is dus niet met zekerheid te zeggen.