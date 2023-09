Rijkswaterstaat in Assen maakt zich op voor de winter met grootste sneeuwschuiver van Nederland

Het is vandaag een graad of 19 en komend weekend komt de temperatuur weer ruim boven de 20 uit, maar op 55 punten in Nederland wordt het wintermaterieel deze maand alvast getest. Dat noemen ze bij Rijkswaterstaat 'de vlootschouw'.

"De aannemers komen met hun vrachtwagens op de steunpunten van Rijkswaterstaat", vertelt Peter Snippe, gladheidscoördinator bij Rijkswaterstaat. "De strooier gaat op de auto, de sneeuwschuiver gaat ervoor. En we gaan kijken of alles goed functioneert."

In Drenthe zijn drie steunpunten waar in totaal 19 strooiwagens en 35 sneeuwschuivers staan. "Alle machines zijn in orde. We hebben wel wat wisselingen van vrachtwagens. We hebben er een paar nieuwe vrachtwagens tussen en de strooiers moeten vastgemaakt worden aan die vrachtwagens. Daar zijn ze op de achtergrond druk mee bezig."

Grootste sneeuwschuiver van Nederland

Het steunpunt in Assen heeft ook een primeur, want de allergrootste sneeuwschuiver van Nederland, de Tarron W2 sneeuwploeg, staat in de provinciehoofdstad. "We doen hier sinds vorig seizoen een proef met een hele grote sneeuwploeg. De normale heeft een werkbreedte van 4,6 meter, en deze van 6,3 meter. Vorige winter hebben wij 'm al ingezet op de A28. En ook deze winter willen we weer kijken of dit wat voor Rijkswaterstaat is om hier in de toekomst meer van aan te schaffen."

"De markt is aan het veranderen. Het wordt moeilijker om aannemers te vinden voor dit werk. Als je bredere sneeuwschuivers hebt, heb je minder vrachtwagens nodig. In plaats van drie, kun je met twee naast elkaar rijden. Dus je hebt er gewoon een minder nodig."

Cursus weerbureau

Om de weg begaanbaar te houden, is er natuurlijk ook zout nodig. In Drenthe werd er vorig jaar 1,8 miljoen kilo gestrooid. "We hebben voldoende zout. We hebben een vak dat leeg is, daar zijn afgelopen zomer werkzaamheden aan geweest. Voor oktober gaan we 'm nog vullen. Soms komt het zout uit Duitsland, maar dit komt uit Egypte."