Veel teken verwacht door warm lenteweer

Wie de komende dagen een ommetje maakt in de natuur doet er goed aan zich na afloop te controleren op teken. Vanwege het voorspelde warme weer van deze week stijgt de tekenverwachting in onze provincie naar het hoogste niveau.

Volgens de website Tekenradar.nl, van de Nederlandse overheid en de Wageningen Universiteit, wordt de kans dat mensen in onze provincie gebeten de komende dagen flink groter. De activiteit van de teken stijgt vanaf dinsdag eerst naar hoog en vervolgens naar zeer hoog. In ieder geval tot en met zaterdag is het dus oppassen geblazen.

Ziekte van Lyme

De beet van een teek kan gevaarlijk zijn omdat het insect de ziekte van Lyme over kan brengen. Dat is een infectieziekte die, bij te late behandeling, kan leiden tot gewrichtsklachten, zenuwuitval, hartritmestoornissen of plaatselijke verlamming. De beetjes zitten met name in hoog gras of dode bladeren in de buurt van bomen en struiken. Het eerste teken van een beet van een teek is een rode vlek of rode ring op het lichaam.

Wie toch de natuur in gaat, kan het risico op een tekenbeet verminderen. Zo is het verstandig om zoveel mogelijk op de paden te blijven, bedekkende kleding en schoenen te dragen of kleding in te spuiten met een insectenwerend middel dat DEET bevat.

Ook op de meeste andere plekken in Nederland is er een hogere kans op een tekenbeet. Alleen op de Waddeneilanden blijft de kans op een tekenbeet gering. De afgelopen week heeft Tekenradar.nl al meerdere meldingen van tekenbeten of een rode ring of vlek op het lichaam uit onze provincie gekregen.

Week van de Teek

Normaal gesproken zou de Wageningen Universiteit komende week extra aandacht vragen voor tekenbeten tijdens de Week van de Teek. Vanwege het coronavirus is die week uitgesteld tot juni.