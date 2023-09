'Justitie tast nog in duister over link in witwasonderzoek tussen voormalig Jumbo-topman en Theo E.'

Justitie weet nog altijd niet wat de link is tussen voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd en een omvangrijk witwasonderzoek dat ook in Drenthe speelt. Een jaar geleden deed de politie invallen bij Van Eerd thuis in Noord-Brabant en ook bij hoofdverdachte Theo E. in Gasteren.

E. is een bekend gezicht in de motorsportwereld. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van geld, onder meer via autohandel en sponsorcontracten in de motorcross. Supermarktketen Jumbo was lange tijd ook sponsor in de motorsport, maar maakte begin dit jaar bekend daarmee te stoppen.

Andere verdachten in de zaak zijn mannen en vrouwen uit Gasteren en Assen. Gisteren was het een jaar geleden dat op meerdere plekken in het land invallen werden gedaan in een gezamenlijk onderzoek van het Openbaar Ministerie en de FIOD.

Contant geld

Eerder maakte Het Financieele Dagblad bekend dat bij Van Eerd thuis een grote hoeveelheid contant geld werd gevonden. Nu schrijft de krant dat er honderden briefjes van 500 en 200 euro zijn gevonden. Volgens justitie kunnen dusdanige hoeveelheden van zulke grote coupures op witwaspraktijken wijzen. Ook werd er meer dan 175.000 euro cash gevonden in een kluis in de slaapkamer. Op andere plekken werden ook nog enkele duizenden euro's gevonden. In de werkplaats van zijn eigen raceteam werd nog eens een kwart miljoen aan contanten gevonden.

Tegenover het FD zegt Van Eerds advocaat dat het geld niet crimineel verkregen is. Ook zegt hij dat hij aan de FIOD heeft verteld waar het geld wel vandaan komt. De advocaat wil dat niet te gen de krant zeggen. Theo E.'s advocaat wil niet reageren op vragen.

Theo E. op vrije voeten