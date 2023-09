Uitgebreide opknapbeurt voor Beilervaart: 'Wegdek zit vol met scheuren'

Brede fietsstroken aan beide kanten van de weg moeten de Beilervaart veiliger maken voor fietsers. Daarnaast worden kruispunten veiliger gemaakt en wordt het wegdek opgeknapt.

Eind deze maand wordt begonnen met de werkzaamheden op de verbinding tussen Beilen en Hoogersmilde. Delen van de weg zijn al aangepakt, tot aan de zomervakantie volgend jaar wordt de 9 kilometer lange weg volledig aangepakt.

Opgeknapt

De veiligheid is al jaren een zorg van aanwonenden, al bijna tien jaar klinkt de roep om verbeteringen. "We zijn verheugd dat er nu daadwerkelijk gerenoveerd gaat worden. Het wegdek is zo enorm slecht en verouderd, het zit vol met scheuren en ongelijkheden", zegt Bart van Dijk van Werkgroep Verkeer Beilervaart. "Goed dat 'ie opgeknapt wordt."

In de zomer komen vanuit Hooghalen en Beilen fietsers over de weg richting het Blauwe Meer. "Maar ook schoolkinderen maken er gebruik van. Er lopen verschillende fietsroutes langs. Daarnaast is er veel agrarisch verkeer en vrachtverkeer. Naar veel bedrijven is het de enige weg", legt Van Dijk uit. "Fietsers, wandelaars en scootmobielen gebruiken allemaal dezelfde rijbaan als ander verkeer met andere snelheden. De weg geeft een onveilig gevoel."

Miljoenen

Met rode fietsstroken van 1,40 meter breed aan weerszijden krijgen fietsers de ruimte op de weg. Een losliggend fietspad bleek te duur.

In totaal trekt de gemeente Midden-Drenthe maximaal 2.275.000 voor werkzaamheden aan de weg. Dat geld wordt uitgegeven aan nieuw asfalt en het aanbrengen van plateaus bij bruggen en kruisingen.

"In de nieuwe situatie zitten veel verkeersremmende maatregelen. Misschien wel meer dan de landbouwers zouden wensen. Het was zoeken naar een balans tussen wat passend is in het buitengebied en de verkeersveiligheid. Je kunt niet van de hele weg een woonerf maken."