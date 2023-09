Oproep aan kabinet om openbaar vervoer te helpen: 1 miljard is nodig

Niet het volgende kabinet, maar het huidige moet op Prinsjesdag 1 miljard euro extra in het openbaar vervoer in streek en stad stoppen. Anders stijgen de tarieven in 2024 bijna 12 procent of moet er drastisch gesneden worden in dienstregelingen.

En met een beetje pech zelfs allebei. De provincies en stadsregio's vrezen dat reizigers dan massaal het ov uit gejaagd worden.

De grootste oorzaken waarom er fors geld bij moet zijn zijn simpel: de ov-bedrijven zitten met gestegen personeelskosten en hogere kosten voor brandstof en energie. Het aantal reizigers stijgt nog steeds, maar is ook nog altijd niet op het oude niveau van voor de coronacrisis. Stijgende uitgaven en minder inkomsten dus. Gedeputeerde Henk Jumelet van vervoer en zijn voorganger Nelleke Vedelaar hebben al twee brandbrieven aan het kabinet gestuurd. Maar het kabinet beweegt nog niet.

'Ramp in het OV'

"Er voltrekt zich een ramp in het openbaar vervoer. We luiden de noodklok over de financiële situatie van het ov in Nederland en zeker ook voor Groningen en Drenthe", schrijft voorzitter Johan Hamster van het OV-bureau Groningen Drenthe aan minister Hanke Bruins Slot. "Nog verder schrappen in de dienstregeling, is geen optie, de bodem van het lijnennet is bereikt."

Hamster vervolgt: "Naast buslijnen schrappen hebben we de frequentie van het aantal bussen per uur al flink moeten terugdraaien. Het gaat hier niet om het terugbrengen van iedere tien minuten een bus naar eens per kwartier, maar vaak om één keer per uur een bus: de ontsluiting, leefbaarheid en bereikbaarheid van het platteland staan hiermee echt onder druk."

20 procent tariefsverhoging in twee jaar

Als het kabinet de regionale en stedelijke ov-bedrijven niet te hulp schiet moeten de tarieven in 2024 omhoog met bijna 12 procent. Dat komt dan bovenop een andere prijsstijging die dit najaar (2023) al een feit is: 7 procent. Daarvan ligt deels de schuld bij het kabinet omdat de huidige indexering - dat is meer geld om gestegen kosten te kunnen betalen - achterblijft bij de werkelijke kostenstijgingen bij de ov-bedrijven.

Dan heb je het over een tariefstijging van zo'n 20 procent in twee jaar tijd, concludeert de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen namens alle regionale overheden overheden bij RTL Nieuws. "Zo jaag je mensen het ov uit. Daarom roepen we de Kamer op via de Miljoenennota middelen vrij te maken om de prijsstijging te dempen."

Drenthe en Groningen zitten al in de problemen

De provincie gaat komend jaar al opnieuw bijbetalen om het miljoenentekort te dekken voor het openbaar busvervoer. Daarnaast komt er een flinke greep in de financiële reserves van het OV-bureau Groningen Drenthe. Door deze maatregelen blijft de huidige dienstregeling nog redelijk overeind.

Daarmee is volgens gedeputeerde Henk Jumelet en veel politieke partijen in Provinciale Staten (PS) de bodem wel bereikt van wat de basis moet zijn van het openbaar vervoer in onze provincie. De oorzaken van het huidige miljoenentekort: het aantal busreizigers is nog steeds niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dus zijn er minder inkomsten. Ook is de prijs voor stroom en biodiesel voor de bussen sinds de oorlog in de Oekraïne fors gestegen. Net als onlangs de lonen van de buschauffeurs. Tenslotte is er bij Qbuzz een hoog ziekteverzuim en dat kost geld.

Maar ook de hulp van Den Haag voor het regionale openbaar vervoer na corona stopt. Plus de indexering van het Rijk die achterloopt bij de werkelijkheid.

Drenthe gaat voor 2024 zelf bijpassen

De bezuiniging van 8,2 miljoen euro voor volgend jaar kan via een zogeheten drietrapsraket gehaald worden. Een bezuiniging op de dienstregeling van 2,5 miljoen euro. Dat betekent dat er minder vaak bussen rijden op de 'dikke buslijnen'. Ook wil het OV-bureau Groningen Drenthe de vakantiedienstregelingen 'oprekken'. Geen zes, maar zeven weken in de zomervakantie, rondom kerst twee weken een zaterdagdienstregeling en net als in de meivakantie ook twee weken een vakantiedienstregeling.

3,5 miljoen euro haalt het OV-bureau uit de reserves. Daarnaast moeten de provincies en de gemeente Groningen extra bijdragen: 2,15 miljoen euro meer. Drenthe gaat volgend jaar ruim 750.000 euro extra ophoesten.

Miljoenenprobleem

De meerjarige financiële situatie van het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen blijft onverminderd slecht als het kabinet niet met meer geld komt. Als Drenthe en Groningen de bijna 12 procent tariefsverhoging niet op het bordje van de reiziger willen leggen, ontstaat volgend jaar een groter miljoenenprobleem, zo heeft het OV-bureau berekend.

Het niet verhogen van de tarieven zal resulteren in een tekort van 11,5 miljoen euro in 2024 en meerjarig opgeteld oplopen tot 44,2 miljoen euro. Dat tekort zal dan alleen nog kunnen worden gedekt uit een drastische versobering van de dienstregeling en/of een nog hogere bijdrage van de beide provincies en de stad Groningen, zo schrijft het OV-bureau Groningen Drenthe in zijn begroting.

Niet alleen problemen op het platteland

Alle ov-bedrijven - dus ook die in stedelijke gebieden - kampen met hogere brandstof- en energieprijzen, hogere personeelskosten en -tekorten. Het enige grote verschil is de frequentie van vervoer. Voorbeeld: lijn 94 van Emmen naar Schoonebeek en Klazienaveen rijdt één keer per uur en de laatste bus van de dag is die van 18.30 uur. Tram 5 van Amsterdam Centraal naar Amstelveen rijdt vijf tot zes keer per uur en de laatste tram rijdt tussen middernacht en 1.00 uur 's nachts.

Maar ook in de steden dreigt het ov onbetaalbaar te worden, net als op het platteland. Daarom is er nu extra geld nodig, zegt de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst tegen RTL Nieuws. "Zonder ingrijpen wordt het ov voor de lage en middeninkomens simpelweg onbetaalbaar. Terwijl zoveel mensen ervan afhankelijk zijn om naar hun werk of school te komen. We hebben juist meer ov nodig, om onze steden én het platteland aantrekkelijk en bereikbaar te houden."

Reizigersorganisatie Rover wil ook dat de politiek maatregelen neemt tegen de prijsstijgingen in het openbaar vervoer. Volgens Rover dreigt het ov voor sommige mensen onbetaalbaar te worden.

'Tweede Kamer, help'

Er moet nu op Prinsjesdag ingegrepen worden, vervolgt Van der Horst. "Dit is landelijk een groot probleem en ik vraag de regering dan ook om een landelijke oplossing. De voorstellen liggen er al, we hebben nu een regering nodig die vóór het ov gaat staan en ons helpt om het land voor iedereen bereikbaar te houden."