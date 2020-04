De Hilte 11 #4 - Het zwijgen doorbroken

De Hilte 11 - aflevering 4

Ook Hendrik moet naar een kamp. Hij belandt in het Duitse kamp Wilhemshaven, waar hij onder erbarmelijke omstandigheden leeft. Zo zit hij onder de luizen en wordt hij erg ziek: "Omdat ik geelzucht kreeg, moest ik naar het ziekenzaaltje. Dit was een zaaltje waar tien jongens konden liggen. Er stonden geen bedden, we lagen zo op een rij op de grond. Omdat mijn voeten helemaal kapot waren, verbond de dokter mijn voeten. Maar verband was er niet. Het verband voor mijn voeten bestond uit een soort wc-papier." Thuis, op De Hilte 11, is vader Geert depressief. Zijn drie zoons zijn weg en hij wil niets meer. Hij zit thuis en maalt. Buren nemen het werk op de boerderij over. "Tot op een dag de vrouw van de dominee langskomt", vertelt zijn kleinzoon Rein. "Die heeft hem als het ware een schop onder de kont heeft gegeven. Ze vroeg waar hij wel niet mee bezig was. En zei dat zijn vrouw en kinderen het veel erger hadden dan hijzelf. Van een op andere dag is hij omgedraaid en heeft hij zijn gereedschap weer opgepakt en is hij aan het werk gegaan." En dan wordt een brief bezorgd op de boerderij, gericht aan Geert en zijn vrouw. Het is van Harm! Een teken van leven.

