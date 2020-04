Coronamaatregelen: hoe bereik je mensen die geen Nederlands spreken?

Om die mensen te helpen, hebben verschillende organisaties samen een helpdesk opgezet voor mensen die Arabisch en Tigrinya, de Eritrese taal, spreken: het Corona Actiecomité Statushouders (CAS). Via de Corona Helpdesk Statushouders (CHS) worden de vragen van die mensen beantwoord. "Als alle maatregelen met belangrijk nieuws hen niet bereiken, spreken we van een probleem", zegt Milka Yemane, directrice van stichting Lemat: één van de stichtingen achter CAS. "Daarom hebben wij de helpdesk opgezet."

Het virus kun je alleen maar samen stoppen hè" Milka Yemane van stichting Lemat

Veertig vrijwilligers staan tussen 14.00 en 16.00 uur klaar om eventuele onduidelijkheden over het coronavirus te verduidelijken. Of het nu vragen zijn over 'social distancing', Nederlandstalig of niet, iedereen hoort zich aan deze regels te houden. "Het is zo belangrijk dat ze het goed begrijpen en de regels kunnen navolgen", legt Yemane uit. "Het virus kun je alleen maar samen stoppen hè."

Taalbarrière

Het actiecomité krijgt allerlei vragen binnen. Waarom kinderen bijvoorbeeld niet naar school mogen, maar ook wat te doen bij gezondheidsklachten. "Normaliter namen ze dan iemand mee naar de huisarts, die voor hen ging tolken", aldus Yemane over de oude gang van zaken. "Nu kan je niet met iemand naar de huisarts toe, dus moet je de huisarts bellen. Maar door de taalbarrière kunnen ze aan de huisarts niet goed uitleggen wat er aan de hand is."

Ze geeft nog een voorbeeld. "We hadden ook een zwangere vrouw die bang was omdat ze hoorde dat er van alles mis is, maar niet helemaal begreep wat precies en wat de maatregelen zijn."

Het AZC in Hoogveeen (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Asielzoekers

Ook het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) informeert nieuwkomers over de coronacrisis. Dat doen ze onder meer digitaal. Online staat in verschillende talen beschreven wat asielzoekers kunnen doen om besmetting met en verspreiding van het virus kunnen voorkomen. Daarnaast kun je op de site uitlegvideo's vinden.

Niet alleen online verspreidt het COA deze coronaboodschappen. Ook zijn in de asielzoekerscentra posters opgehangen, waarop in verschillende talen de hygiënemaatregelen staan. Als er nog vragen zijn, dan kunnen bewoners die stellen. "We informeren actief de opvangmedewerkers. Die vormen op de locaties een aanspreekpunt en kunnen eventuele vragen beantwoorden", legt een woordvoerder van het COA uit. "Over het algemeen zijn de asielzoekers goed geïnformeerd."

Het COA heeft over het hele land opvanglocaties. Binnen onze provinciegrenzen staan ze in Assen, Emmen, Hoogeveen en Zweelo. Het COA heeft vanwege het coronavirus groepsbijeenkomsten, zoals taallessen en inburgeringstrainingen, stopgezet en de meldplicht is opgeschort. Voor asielzoekers gelden dezelfde regels om verspreiding van het virus in te dammen. 'Asielzoekers mogen de opvang verlaten, maar moeten rekening houden met de algemene richtlijnen en maatregelen: beperk sociaal contact en houd afstand', staat op de website geschreven.

Maatregel op maatregel

Het personeel dat werkt op de opvanglocaties wordt volgens de COA-woordvoerder op de hoogte gehouden wanneer er nieuwe maatregelen worden verkondigd. Maar statushouders zijn moeten zelf actie ondernemen, als ze geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen.

Datzelfde wordt gedaan via de CHS. "We kunnen vragen beantwoorden over maatregelen die zijn genomen en met welke klachten je naar de arts kan", zegt Yemane. "We hebben ook meerdere specialisten in ons team, waaronder mensen met iets meer een zorgachtergrond."

Mochten er vragen binnenkomen waar de vrijwilligers het antwoord niet op weten, dan is er volgens Yemane een 'back-office'. "Dus als wij er niet uitkomen, dan mogen wij nog gebruik maken van medewerkers die bij de GGD werken en die ons weer kunnen adviseren."

Het adviseren van anderstaligen is in deze tijd broodnodig, zegt Yemane. "Thuisonderwijs is voor Nederlandse ouders al moeilijk, maar moet je nagaan. Ouders die de taal zelf niet machtig zijn en die nu thuis onderwijs moeten geven in het Nederlands..."