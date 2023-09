GroenLinks-fractievoorzitter Mira Hamraoui treedt af: 'Moeilijke beslissing'

GroenLinks-Statenfractievoorzitter Mira Hamraoui stopt. Hamraoui zat sinds maart van dit jaar in Provinciale Staten. Ze zegt dat ze het werk in de eenmansfractie niet kan combineren met haar baan bij de gemeente Assen.

"Ik heb de overweging gemaakt dat het nu niet mijn tijd is om fractievoorzitter te zijn", laat ze weten. "Dat is een moeilijke beslissing, ik ben niet over één nacht ijs gegaan."

Fractievoorzitter na vertrek Sam Pormes

Hamraoui werd deze zomer fractievoorzitter nadat Sam Pormes de partij verliet en alleen verderging. Pormes raakte in opspraak omdat hij in 2017 is veroordeeld tot het terugbetalen van onterecht PGB-geld. Die veroordeling meldde hij niet bij GroenLinks. Toen Pormes nog fractievoorzitter was het werk als Statenlid volgens Hamraoui beter te combineren met haar reguliere baan.