Rendo neemt 36 kilometer aan Drentse leidingen over van de NAM: 'Helemaal schoongemaakt'

Netbeheerder Rendo neemt vier oude leidingen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over. Het bedrijf wil de leidingen, met een totale lengte van 36 kilometer, gebruiken voor het transporteren van groen gas in Zuidwest-Drenthe en de kop van Overijssel.

Volgend jaar in gebruik

"Maar het levert geen problemen op dat wij ze nu voor groen gas willen inzetten. De leidingen zijn helemaal gecheckt en schoongemaakt. We hopen ze volgend jaar in gebruik te kunnen nemen", aldus Veenstra.

Rendo kan de leidingen goed gebruiken, zegt de directeur. Dat heeft te maken met het Klimaatakkoord, dat als doel heeft gesteld dat er in 2030 2 miljard m3 groen gas in Nederland wordt geproduceerd. Om dat voor elkaar te krijgen moet er meer capaciteit worden vrijgemaakt.

Volgens Veenstra is hergebruik bovendien een efficiënte manier om oude leidingen een nieuwe duurzame toepassing te geven. "Het is een belangrijke pijler onder de energietransitie in met name het landelijke gebied."