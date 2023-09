Tiny houses komen na jaren van de grond in Assen, al is het bij de snelweg

Waar dan wel?

Andere partijen, waaronder de ChristenUnie, wilden wel eens weten waar Assen Centraal dan wel tiny houses wil, en of de partij ergens anders misschien een geschikte locatie kan aanwijzen. De gemeente zelf zegt namelijk dat er niet zomaar een andere plek binnen Assen beschikbaar is waar dit experimentele woonproject op korte termijn van de grond getrokken kan worden.

Zoeken naar permanente plek

De andere partijen vinden het juist een goede zaak dat de pilot met tiny houses nu eindelijk uitgevoerd wordt, al vinden ze de tijdelijkheid wel een probleem. Hun opdracht is dan ook dat ze op het stadhuis intussen uitkijken naar een permanente plek elders in Assen. "Want als het daar na vijftien jaar voorbij is, en er is geen andere plek, dan staan deze bewoners op straat met een tiny house onder de arm. En dat is uiteindelijk niet de bedoeling", waarschuwde D66-fractieleider Adinda Bornkamp.