Assense ontvangt mysterieuze brief: 'Bijzonder dat dit meisje dit doet'

"Veel mensen gaan nu door een moeilijke periode door het coronavirus, dus ik dacht dat dit misschien kon helpen om een beetje vreugde te brengen." Dat staat in de persoonlijke brief van Zoë (17) uit Amsterdam. Doraja Boersema uit Assen was één van de ontvangers. Wat bijzonder is: de correspondentie komt voor haar van een wildvreemde.

"Ik kreeg de brief en er stond: 'voor de bewoners van dit adres'", zegt Boersema over het moment dat ze de post in handen had. Ze vroeg zich af wat ze ermee moest. "Ik las de brief nog een keer en dacht: wat bijzonder dat dit meisje dit doet!"

Twaalf provincies, twaalf brieven

Zoë schrijft dat ze het jammer vindt dat er tegenwoordig zo weinig mensen nog brieven sturen. Dus heeft ze ervoor gekozen om zelf in de pen te klimmen. "Ik heb besloten twaalf brieven te sturen door heel Nederland", schrijft ze. "In elke provincie kies ik een adres uit en kijk ik wat er gebeurt. U bent in dit geval een van de adressen."

De Amsterdamse zit op de havo, woont samen met haar ouders, zus en hond en is verder nieuwsgierig naar andere mensen. "Aangezien ik momenteel niet naar school mag, ging ik kijken naar wat ik zou kunnen doen en dit leek me een leuk idee", schrijft ze openhartig. "Ik heb natuurlijk de kans dat niemand reageert, maar dat risico neem ik."

Vreugde

De brief heeft Boersema zeker wat vreugde gebracht. "Ik vind het ontzettend leuk en ga haar natuurlijk een brief terugschrijven", zegt Boersema. "Ik vind het heel bijzonder dat ze de tijd en moeite heeft genomen om toch een heel persoonlijke handgeschreven brief te schrijven. Dat ze ervoor kiest om contact te zoeken met onbekenden, dat vind ik ook echt leuk."

"Ik ga haar ook wat vragen stellen", verklapt Boersema. "Ik hoop zo toch wat meer over haar te weten te komen."