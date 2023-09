Kamervragen over plan gaswinning in Langelo: 'Ongewenst, onacceptabel en ongepast'

De Tweede Kamerfractie van de SP wil dat het kabinet voorkomt dat de NAM gas gaat winnen in Langelo. De partij noemt het plan van de aardoliemaatschappij onacceptabel.

In de gasopslag in Langelo - ook bekend als UGS Norg - bevindt zich zogenoemd kussengas. Dat gas zorgt ervoor dat de bodemdruk in stand wordt gehouden. De NAM denkt het kussengas te kunnen winnen, zonder de huizen van omwonenden schade toe te brengen. Inwoners van Langelo en omliggende dorpen zijn er niet gerust op.

'Ellende moet worden opgelost'

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) over de voorgenomen gaswinning in Langelo. Ze wil dat het kabinet een streep door het plan van de NAM zet om het gasveld in productie te nemen.

"Het is ongewenst, onacceptabel en ongepast. Er is miljarden verdiend aan de opslag terwijl omwonenden met schade bleven zitten. De ellende die is ontstaan door de gaswinning moet worden opgelost, niet verder verplaatst en verergerd."

'Goed voor portemonnee en klimaat'

Martijn Kleverlaan, directielid van de NAM, liet deze week weten dat het winnen van het kussengas 'goed is voor de portemonnee en voor het klimaat'. Vandaar dat het bedrijf bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een winningsaanvraag heeft ingediend. De NAM hoopt binnen twee jaar te kunnen beginnen met het winnen. Hoeveel gas de NAM uit de grond wil halen, is nog niet duidelijk.