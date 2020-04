Onze Club Sterrenteam mazzelt: 'Gewoon een kutseizoen'

"Ik had liever de competitie uitgespeeld", is hoofdtrainer van Elim Jan-Otto Benjamins eerlijk. "Dan waren we misschien wel gedegradeerd, maar dit voelt heel gek."

Pak rammel

De snackbar van de oefenmeester mag door de uitbraak van het coronavirus geen gasten ontvangen. Benjamins heeft het druk met bezorgen. "Het is gekkenhuis", legt hij uit aan een dorpeling die zich bij het afhaalluik meldt. Ook het voetbalseizoen komt meteen ter sprake. "Ik kan één keer vaker op mijn cv zetten dat ik niet ben gedegradeerd."

Jan-Otto Benjamins probeert de spelersgroep te raken (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

In september 2019 werd Elim uitgeroepen tot het Onze Club Sterrenteam. Een camera volgde de dorpsclub een seizoen lang. Het werd geen succes. "Gewoon een kutseizoen", is doelman Alex Padding eerlijk. De goalie werd bekend door zijn uitgedeelde pak rammel in de boksring aan de verslaggever. "Ik heb zo ontzettend veel appjes gekregen."

Eentje op drinken

"We hebben ontzettende mazzel dat de competitie niet wordt uitgespeeld. Voor veel teams is het zuur en wij komen er mee weg. Daar moet ik best een beetje om lachen", vervolgt de keeper. "Zo'n seizoen had niemand kunnen voorspellen."

De goalie van Elim Alex Padding in de ring (Rechten: RTV Drenthe)

Meer opportunisme bij zingende supporters Bertus en Andries Kleiman. De tweeling werd bekend door het muzikale optreden in de rubriek over het Onze Club Sterrenteam. "Voor Elim is het mooi, voor anderen niet", legt Bertus uit. De rood-witte klompen blijven tijdens dit bezoekje van de camera bij de voordeur. "Ik heb er eentje op gedronken. En ook wel meer", lacht tweelingbroer Andries.

23 afleveringen

Naast de competitie komt ook de rubriek, na 23 afleveringen, abrupt ten einde. "Ik heb het een eer gevonden en ga dit seizoen om heel veel redenen niet snel vergeten", verzekert Benjamins terwijl hij nog eens een kilo uien snippert. Hij is na de zomer actief voor DKB uit De Krim. "De jongens van Elim mogen laten zien dat ze wél in de tweede klasse horen."