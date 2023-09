Breehof begint derde leven als plek voor beschermd wonen: 'Mijn stekkie wel gevonden'

De Breehof in Nieuw-Amsterdam is al ruim 65 jaar een plek waar alles draait om zorg. In 1958 opende het als een bejaardentehuis. Ruim 20 jaar later gebruikt het Leger des Heils het gebouw als een opvangplek voor dak- en thuislozen. Sinds dit jaar breekt het derde hoofdstuk aan in het verhaal van De Breehof: morgen opent het gebouw als een locatie voor beschermd wonen.

Voor het Leger des Heils was het even de vraag wat aan te vangen met de locatie. In 2020 verhuisde de dak- en thuislozenopvang naar een voormalig postsorteercentrum aan de Emmer Weerdingerstraat. Even leek het doek te vallen voor het pand. Het Leger des Heils is pandeigenaar, maar huurde de grond via een erfpachtconstructie van de gemeente.

Destijds werd al gesproken over herontwikkeling, maar de gemeente liet ook het woord sloop vallen. Het Leger zag De Breehof eerst als een tijdelijke plaats voor een locatie voor beschermd wonen, maar uiteindelijk is dat permanent geworden. De gemeente heeft in voorgaande jaren de grond al overgedragen.

Sierslotplaatje

Na twee jaar grondig kluswerk mag het resultaat er zijn, aldus locatiedirecteur Nicolaï Bakker. "Het werk zit er zo goed als op", lacht ze. "Hier nog een sierslotplaatje en daar nog een verwarming. Maar dat is het wel."