Shakespearetheater wil foyer bij Globetheater

Bezoekers van het Shakespearetheater in Diever worden in de toekomst 's winters ook warmpjes ontvangen bij het Globetheater. Er komt namelijk een buitenfoyer.

Winter

Naast het openluchttheater (1.000 plekken) waar in de zomer ieder jaar een grote productie wordt gespeeld, beschikt het theater ook over een Globetheater. Een overdekt, houten theater waar in de koude maanden voorstellingen gehouden worden.

"In de zomer hebben we de afterparty en de pauze buiten. In de winter moeten we voor en na tijd uitwijken naar restaurant Blauwhemel. Daarmee ben je altijd afhankelijk van anderen", zegt Sloot. Met een eigen ontvangstruimte op het terrein is van die afhankelijkheid geen sprake meer.