Black Lake viert 61-jarig jubileum met reünieconcert in Atlas Theater

Ze wilden eigenlijk het 60-jarig bestaan van de band vieren, maar wegens ziekte moest dat jubileum even uitgesteld worden. Daarom is besloten om het feestje gewoon met 61 jaar te vieren. Op 21 oktober houdt Black Lake uit Zwartemeer een reünieconcert in het Atlas Theater in Emmen.

Vooral in de jaren 60 maakte de band furore in Zwartemeer, maar ook ver daarbuiten. Man van het eerste uur is de 76-jarige zanger en bassist Gerrit de Hoop. "Ik zit er dus al 61 jaar bij. Vanaf het prille begin", vertelt hij trots. "Ik ben er ooit eventjes uit geweest, omdat ik vond dat ik een oude kerel was geworden en plaats wilde maken voor jonge helden. Maar ik kwam al snel op die beslissing terug."

Black Lake speelde in de afgelopen decennia in veel verschillende samenstellingen. En dus zijn er ook behoorlijk wat uitnodigingen rondgestuurd. "Maar we gaan spelen met de huidige bezetting. Die wordt aangevuld met oud-leden zoals onder meer Johan Lutke, Fokko Lindeman, Gerrit Trip en Marian Korf. Dus we gaan er een mooie show van maken."

Overlijden Henny de Munnik

61 jaar is eigenlijk een raar jaar voor een jubileum, weet ook De Hoop. "We zouden eigenlijk 60 jaar vieren, maar dat concert moesten we uitstellen omdat een paar oud-collega's ziek waren die we erbij wilden hebben. Toen verplaatsen we het naar mei, maar ook toen was de situatie onveranderd. En deze zomer overleed medeoprichter Henny de Munnik. En ik kwam er bij het benaderen van mensen achter dat er nog meer mensen niet meer zijn."

Hoeveel bandleden Black Lake in totaal heeft gekend, durft De Hoop niet te zeggen. "Toen we 25 jaar bestonden hadden we al 25 verschillende bandleden", lacht hij. "Dus dat zijn er in de loop der jaren wel meer geworden."

Populair