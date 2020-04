Vast in China: 'Ik voel me hier nu veiliger dan in Paterswolde'

Liever in China

"Als er nood zou zijn zou het misschien wel kunnen, mits er een vlucht vanuit de Nederlandse ambassade is geregeld. Maar eerlijk gezegd blijf ik nu liever hier. Uit veiligheid en omdat het leven in Nederland nu toch stilstaat," zegt Schipper opgewekt.



Schippper heeft het begin van de coronacrisis van dichtbij meegemaakt en heeft er zelf ook twee weken thuisisolatie op zitten. "In Shanghai stond het leven zes weken lang stil. Maar hier gaat nu alles juist weer open."

Sportschool open en schapenwolkjes

Schipper vindt het fijn dat het leven weer normaal wordt. "Sinds drie weken werken we weer op kantoor en sindsdien gaat er steeds meer open." Barretjes en restaurant laten weer mensen binnen. Overal wordt wel eerst je temperatuur gemeten. "In mijn sportschool willen ze ook weten of je twee weken thuisisolatie hebt gedaan. Als je dat niet hebt gedaan mag je niet naar binnen."



Dat alles weer open gaat heeft ook een keerzijde. De lucht in Shanghai was door de coronacrisis veel schoner geworden, maar die wordt nu weer vuiler. "Ik heb hier nog nooit sterren of een heel blauwe lucht gezien. En nu zagen we sterren en overdag schapenwolkjes."

Bij de ingang van de wijk neemt een bewaker je temperatuur op. (Rechten: Annemien Schipper)

Naoberschap in China

Ook in China is tijdens de coronacrisis een vorm van naoberschap ontstaan. In Shanghai wonen veel expats (iemand die tijdelijk in een ander land werkt, red.) die elkaar hielpen met klusjes. Zo zorgde Schipper een poosje voor twee katten van vrienden. Deze mensen werden door het bedrijf waar ze werkten rechtstreeks van hun vakantiebestemming teruggevlogen naar Europa.



Ook waren er kennissen die vastzaten in het buitenland en China niet meer in mochten. Hun spullen werden door andere expats verzameld en in koffers verzonden naar de eigenaren.

(Rechten: Annemien Schipper)

Isolatie is pittig

Voor iedereen in Nederland die veel thuis moet blijven heeft Schipper nog een tip. "Isolatie is pittig omdat je zo beperkt bent in je ruimte. Maar je kunt het ook zien als een kans. Je kunt dingen doen waar je normaal geen tijd voor maakt, zoals mediteren, cursussen of schilderen."



Nu de zwaarste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Shanghai opgeheven zijn, wordt het leven steeds normaler. "De wereld vergaat niet. We moeten gewoon in deze moeilijke tijd gewoon positief blijven met elkaar", besluit ze met een glimlach.