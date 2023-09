Hoogeveense judotrainer in misbruikzaak gaf nog tot april les

Pas in het voorjaar werd hij op non-actief gezet, nadat er bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een melding was binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt RTV Oost . De judotrainer wordt ervan verdacht tussen 2015 en 2019 drie minderjarige judoka's te hebben misbruikt.

Non-actief

Bekende naam

De man is een bekende naam in de Drentse en Overijsselse judowereld. Hij gaf jarenlang training bij meerdere verenigingen. Daarnaast werkte hij volgens zijn eigen sociale media in de periode van het misbruik bij Attractie- & Vakantiepark Slagharen en als begeleider bij zorgorganisatie Vanboeijen in Assen.