Gemeenteraad Borger-Odoorn zeer kritisch op verhoging kosten sportpark Odoorn: 'Een blamage'

Een 'blamage', een 'bittere pil' en een 'grote misser'. De gemeenteraad van Borger-Odoorn wond er geen doekjes om tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis in Exloo. Daar werd gesproken over de 538.000 euro die extra nodig is voor het sportpark in Odoorn. De gemeenteraad staat absoluut achter de renovatie, maar is kritisch op de extra centen.

Na het inkooptraject voor de bouw van het gezamenlijke clubgebouw, blijkt in juni dat de kosten ruim één miljoen euro duurder uitvallen. De gemeente en de clubs zijn om tafel gegaan om de kosten naar beneden te brengen. Het tekort is nu nog 538.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om dat extra geld op tafel te leggen, zodat de bouw van het clubgebouw door kan gaan.

De gemeenteraad was op zijn zachtst gezegd niet blij met weer een financiële tegenvaller voor de renovatie van het sportpark. Leefbaar Borger-Odoorn noemt het een 'blamage' en D66 een 'misser'. Meerdere partijen, waaronder Gemeentebelangen, GroenLinks en PvdA voelden zich voor het blok gezet. Vooral omdat de prijs van aannemer Brands Bouw geldig is tot 29 september, terwijl de raad op 28 september in de avond moet beslissen.

'Onder druk gezet'

"De huid is al verkocht, voordat de beer geschoten is", zegt Stephan de Vries van oppositiepartij Gemeentebelangen. "We voelen ons van meerdere kanten onder druk gezet. Ons hoofd ligt op het blok en de bijl is heel dichtbij. Meer dan vijfhonderd leden zullen zwaar teleurgesteld zijn als het budget niet verhoogd wordt."

Pieter de Groot van GroenLinks voelt zich voor het blok gezet. "En dan word ik heel vervelend. Want dat wil ik niet. Ik zit hier omdat ik kaders moet stellen en controlerend moet zijn, ik kan de verhoging niet thuisbrengen", zegt hij. "Ik wil het college verzoeken om het stuk terug te nemen, om tot betere financiële onderbouwing te komen, zodat ik inzicht heb. Ik weiger tot besluitvorming te komen op deze manier."

Ook coalitiepartij Leefbaar Borger-Odoorn heeft vragen. "Hoe valt dit uit te leggen?", vraagt Annemiek de Groot zich af. "Het is geen kleingeld of tientjeswerk. Hoe bedenk je het? Om alle clubgebouwen al tegen de vlakte te gooien. Alle gebouwen zijn al gesloopt, welke invloed hebben wij nog?" De Groot drukte het college op het hart om snel met een helder en duidelijk overzicht te komen.

Gemeentebelangen en Leefbaar Borger-Odoorn vragen zich daarnaast af in hoeverre de investering zich verhoudt tot investeringen in andere dorpen. Ook staat bijvoorbeeld nog de renovatie van het sportpark in Borger op de planning.

Wethouder Ankie van Tongeren (CDA) benadrukt dat er in het verleden door de gemeenteraad gekozen is voor vier zogeheten kerncomplexen, namelijk Nieuw-Buinen, Valthermond, Odoorn en Borger. "Het gaat om maatwerk per complex. Renovatie of nieuwbouw is ook niet te vergelijken met elkaar. Zo ging het in Valthermond om renovatie van het clubgebouw, dat is anders dan een heel nieuw complex."

'Best pittig'

Het is volgens Van Tongeren in deze tijd lastig om garanties te geven. "We leven in turbulente tijden. De wereld is onzeker, dat is nog niet voorbij. Wij blijven heel hard sturen, maar het is niet zo eenvoudig." Ook waarschuwt de wethouder dat ze verwacht dat de renovatie van het sportpark in Borger duurder gaat uitvallen. "Maar daarom willen we eerst Odoorn afronden, voor we verder gaan met andere zaken."

"Aan de ene kant snap ik dat u zich onder druk gezet voelt vanwege de datum van 29 september", reageert Van Tongeren op de betogen. "Verder naar achteren, is richting de aannemer niet netjes. Zij willen ook bezig met hun projecten. Maar de keuze blijft bij de gemeenteraad, en ik neem u als raad uiterst serieus."