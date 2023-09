Politiek spreekt over themapark, maar keuze nog niet gemaakt: 'We moeten veel belangen afwegen'

"Het is kiezen tussen twee kwaden: industrie enerzijds en themapark anderzijds", zegt Anouk de Vlieg, fractievoorzitter van GroenLinks. De partij is tot dusver de enige die zich openlijk uitspreekt tegen de komst van het park. "Mooi dat er naar Meppel wordt gekeken voor een locatie en dat het hier mogelijk is", reageert Rob Klok namens ChristenUnie. "Het ziet er veelbelovend uit."

Dat wil niet zeggen dat de ChristenUnie er blindelings voor gaat kiezen. "Als we hiervoor kiezen, hoeveel ruimte hebben we dan nog voor andere investeringen?", is een van de vragen die de partij daarbij nog heeft. En dat geldt ook voor andere partijen die positief staan tegenover de ontwikkeling.

Gesprekken lopen nog

"Er spelen veel belangen bij dit verhaal, die moeten allemaal afgewogen worden. Dat wordt een zware taak voor ons als gemeenteraad", voorziet D66'er Arnoud de Vos. "In al onze dromen voor een mooier Meppel, hadden we dit niet kunnen bedenken", zegt Klaas-Jan Dunnink namens het CDA.

Het staat overigens nog niet vast dat er een themapark in Meppel komt. Behalve dat de gemeenteraad er nog een keer over moet beslissen, worden er achter de schermen nog volop gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Puy du Fou.

'Themapark doet veel stof opwaaien'

Daarnaast is de beoogde grond voor het park nu grotendeels in handen van particulieren. In het gebied wonen ongeveer 25 mensen, onder wie een aantal melkveehouders. Een van hen is Rudolf Stapel, die ook de gemeenteraad toesprak. Hij uitte onder meer zijn kritiek op de inbreng vanuit het gebied.

Wat ChristenUnie betreft blijft het niet bij participatie met het gebied zelf. "We moeten veel breder gaan participeren. Met de hele gemeente, met meerdere doelgroepen", zegt Rob Klok van de ChristenUnie. Ook een idee als een burgerforum wordt in de raad meerdere malen genoemd. "Het themapark doet veel stof opwaaien in Meppel", constateert Anouk de Vlieg (GroenLinks). "Waarom vragen we niet aan de inwoners of ze er wel of niet op zitten te wachten?"