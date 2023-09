Burgemeester Smid verbaasd door terugkeer jeugdgevangenis in Veenhuizen

De gemeente Noordenveld is verrast dat Klein Bankenbosch in Veenhuizen weer een jeugdgevangenis wordt. Eerder zat daar ook al een jeugdgevangenis, maar die sloot bijna drie jaar geleden de deuren.

Volgens minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming is de herbestemming van Klein Bankenbosch nodig vanwege gebrek aan plaatsen voor jonge criminelen. "We waren best verbaasd door dit besluit", reageert burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld. "We hebben ons destijds fel verzet tegen de sluiting."

Brandbrief

Samen met zijn collega's uit Groningen en Friesland stuurde Smid in 2019 nog een brandbrief naar toenmalig minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Het bleek vergeefs; een meerderheid in de Tweede Kamer stond achter het besluit om de jeugdgevangenis in Veenhuizen te sluiten.

Maar nu draait minister Weerwind die beslissing dus weer terug. Het is de bedoeling dat Klein Bankenbosch in 2024 gefaseerd in gebruik gaat worden genomen. Smid: "Schijnbaar is er nu toch weer behoefte aan een jeugdgevangenis in Veenhuizen. Maar het blijft wel heel jammer voor het personeel dat door de sluiting hun baan verloor."