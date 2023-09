Gemeente Emmen maakt 10.000 euro vrij voor hulp aan aardbevingsgebied Marokko

Het geld komt ten goede aan de Marokkaanse organisaties in Emmen die zich inzetten voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. "Er is sprake van een humanitaire ramp", zegt burgemeester Eric van Oosterhout. "We worden elke dag geconfronteerd met indringende beelden van mensen die alles verloren zijn, familie, dierbaren en van het ene op het andere moment dakloos zijn geworden."

Inzamelingsactie

De burgemeester werd deze week benaderd door de voorzitter van de Marokkaanse moskee of de gemeente te hulp wil schieten. Vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Emmen is een inzamelingsactie begonnen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk medicijnen en voeding in te zamelen.