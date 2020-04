Geen extra coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen

Er liggen 56 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Drenthe. Dat meldt het RIVM. Dat betekent dat er de afgelopen 24 uur niet meer patiënten zijn opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Uit Emmen komen de meeste opnames: 9 mensen uit die gemeente liggen in het ziekenhuis. De minste ziekenhuisopnames zijn uit de gemeenten Noordenveld en Aa en Hunze: uit beide gemeente 1 patiënt.

Over het hele land zijn 6.875 mensen opgenomen of opgenomen geweest. Dat is een toename van 253 patiënten. Het aantal overleden coronapatiënten is in Nederland gestegen met 115, tot een totaal van 1.766. De sterftecijfers lopen een dag achter, meldt het RIVM.