Wilfried de Jong als 'Heintje Davids' voor vierde keer terug in Asser raad

Asser D66'er Wilfried de Jong wordt over een week opnieuw geïnstalleerd als raadslid. Hij vervangt in de driekoppige fractie Dorien van de Kant, die met zwangerschapsverlof gaat.

Daarmee lijkt Wilfried de Jong (62) 'de Heintje Davids' van de Asser gemeenteraad, die telkens weggaat, maar ook weer terugkeert. Het is namelijk de vierde keer in zes jaar tijd dat hij als gemeenteraadslid in het stadhuis aantreedt.

De Jong kwam in 2017 voor het eerst in de raad voor D66. Hij werd toen tijdelijk raadslid, ter vervanging van het zieke D66-raadslid Johan Niels Kuiper. Hij was toen geen onbekende, want al vanaf 2014 functioneerde hij als plaatsvervangend raadslid.

Jaartje wethouder Westerveld

In maart 2018 was De Jong na de verkiezingen amper als raadslid geïnstalleerd, of hij nam alweer afscheid. De Assenaar werd namelijk benoemd tot wethouder in de gemeente Westerveld namens Progressief Westerveld, een samenwerking van D66 en GroenLinks. Maar de Assenaar struikelde daar al na ruim een jaar over het complexe dossier rond de lelieteelt.

In september 2020 verscheen hij opnieuw ten tonele in de Asser politiek. De Jong vulde toen het gat van het D66-raadslid Els Moltmaker, die wegens een verhuizing uit Assen vertrok.

Buiten de boot