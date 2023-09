Burgemeester Emmen teleurgesteld over trage speciale opvang in Ter Apel

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen is teleurgesteld en verontwaardigd dat de speciale inrichting in het azc in Ter Apel niet echt loopt. Volgende week gaat hij in overleg met zijn collega Jaap Velema van de Groningse gemeente Westerwolde. De beide burgervaders pleiten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA om er een tandje bij te zetten.

Van Oosterhout reageerde daarmee op vragen van Martin Hornis (50PLUS). Hij vroeg naar het effect van de procesbeschikbaarheidslocatie (pbl), zoals de naam luidt van de nieuwe opvanglocatie, en of de overlast door veiligelanders merkbaar gedaald was. Ter Apel en buurdorp Nieuw-Weerdinge zijn de overlast van deze groep meer dan zat.

Een deel van het huidige azc is omgebouwd tot een pbl. Hier komen de asielzoekers wiens aanvraag als kansarm wordt gezien. Veiligelanders krijgen binnen een pbl een snelle procedure. Met als verwachting dat ze binnen een week weer terug moeten keren naar het land van herkomst.

Mondjesmaat

Althans, dat was de verwachting van Van Oosterhout. "Het gaat niet goed", reageerde hij op de vragen van Hornis. De burgemeester was in de veronderstelling dat 95 procent van de veiligelanders binnen de pbl te horen zou krijgen dat ze rechtsomkeert moesten maken. "Maar het tempo is veel en veel te traag. Als we in dit tempo doorgaan, dan zijn we nog tijden bezig."

Volgens Van Oosterhout bevinden zich momenteel 100 tot 150 veiligelanders in het azc. Maar die gaan mondjesmaat door het systeem. Hij heeft daarom al contact gezocht met verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg en het COA. "We zijn het met elkaar eens dat het sneller moet."

De vertraging zit hem onder meer in het aantal medewerkers. Maar toch wil Van Oosterhout samen met Velema nog eens extra druk uitoefenen. "We hebben de inwoners namelijk een belofte gedaan."

Tien plekken

Momenteel gaat het volgens Van Oosterhout op en neer met de overlast. Echt rustig is het nog niet in beide dorpen, meldt hij. Van Oosterhout was in de veronderstelling dat de pbl tijdens de zomer wel zou lopen. "Maar ik ben teleurgesteld en verontwaardigd dat het niet loopt."