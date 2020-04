Grote natuurbrand in Mensingebos bij Alteveer onder controle [update]

De brandweer is aan het nablussen en gaat met drones de lucht in om te kijken of er op bepaalde plekken nog brand woedt. Zowel een deel van het bos als een deel van het heidegebied stond in brand. Hoeveel natuur er verloren is gegaan, is nog niet bekend.

Een groot aantal brandweerkorpsen uit de wijde omgeving, van Leek tot aan Ruinen en Borger, werd opgeroepen om de brand te blussen. Omdat de brand op een lastig bereikbare plaats in het bos woedde, werden speciale voertuigen van de brandweer ingezet. Ook een groep boeren heeft hulp geboden en heeft met trekkers de brandweer geholpen.

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven en uit de rook te blijven. Een sterke brandlucht hangt nog steeds in dorpen als Roden, Nietap en Leek.

NL-Alert

De Veiligheidsregio heeft rond half vijf een NL-Alert verstuurd. Mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Het blussen ging lastig, omdat er weinig water in de buurt beschikbaar is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De gemeente Noordenveld roept mensen via Twitter op om niet naar de plek van de brand te komen. Veel mensen die aan het kijken waren, hielden niet genoeg afstand van elkaar. De gemeente hoopt dat mensen de richtlijnen van het RIVM om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden in acht nemen.