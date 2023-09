Brand in dak van woonboerderij in Emmen

Het dak van een woonboerderij aan de straat Noordeind in Emmen is vanavond in brand gevlogen. De straat werd door de politie afgesloten.

Het vuur ontstond waarschijnlijk aan de achterkant van de boerderij. Meerdere brandweerwagens rukten uit om de brand in het rieten dak te blussen.

Woning stond leeg

Op Instagram laat de Emmer ondernemer Vasco Rouw weten dat hij de eigenaar is van de boerderij. "Voor de duidelijkheid: het is niet de woning waar ik in woon, maar de woning die wij nog zouden gaan bouwen. Het stond leeg."