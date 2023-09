Vuurzee verwoest woonboerderij van bekende Emmer ondernemer

Een woonboerderij aan de Noordeind in Emmen is gisteravond grotendeels verwoest door een brand. Het vuur ontstond waarschijnlijk aan de achterkant van de boerderij. Meerdere brandweerwagens rukten uit om de uitslaande brand, die zich snel uitbreidde via het rieten dak, te blussen.

Het gebouw is bezit van de Emmer ondernemer Vasco Rouw, zo liet hij tijdens de bluswerkzaamheden weten op Instagram. "Voor de duidelijkheid: het is niet de woning waar ik in woon, maar de woning die wij nog zouden gaan bouwen. Het stond leeg."

'Het gaat er wild aan toe'

De ondernemer, onder meer bekend van het EO-programma Waar doen ze het van, laat weten dat het niet duidelijk is wat er is gebeurd. "Gelukkig is iedereen ongedeerd en is er niemand gewond geraakt of iets. Maar het gaat er wel wild aan toe, dat is wel heftig."

De brandweer heeft bij de bestrijding een hoogwerker ingezet om zo dicht bij het vuur te komen. Nadat de boerderij grotendeels verloren was, maar de situatie onder controle, werd gestart met nablussen. Dat nam nog enkele uren in beslag. De straat Noordeind was al die tijd dicht.