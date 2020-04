Een natuurtuin met verrassing

In Eext ligt zo'n natuurtuin die gecreëerd is dankzij de inzet van Hans van Westing en zijn vrouw.

Gras, gras en nog meer gras

"We zijn hier in 1974 komen wonen en toen was dit allemaal weiland met weinig begroeiing", aldus Hans van Westing. "We hebben de tuin een handje geholpen en allerlei planten teruggebracht."

In de tuin van Van Westing bleek een pingoruïne te liggen (Rechten: RTV Drenthe/Annelies Hemeltjen)

Pingoruïne

In de tuin bleek een pingoruïne te liggen, een overblijfsel uit de ijstijd. "We hebben een kraan besteld en het helemaal laten uitgraven om daarna de natuur zijn gang te laten gaan", aldus Van Westing. En dat heeft gewerkt. "De natuur heeft zijn rechten hernomen. Er staan weer orchideeën en zonnedauw, precies zoals je in een pingoruïne zou mogen verwachten."

Drentse natuurtuinen

In onze provincie liggen meer natuurtuinen zoals die van het echtpaar Van Westing. ROEG! bezocht een aantal van deze groene paradijsjes. De tuin van Johnny en Inge Snip uit Peize is een thuis voor een bonte verzameling insecten en andere dieren. Riekje Oosterhoff verwelkomt in haar tuin in Een-West zo'n vijfendertig vogelsoorten per jaar. En Maik van Lommel uit Assen laat zien dat een natuurtuin ook prima in de stad kan liggen.

